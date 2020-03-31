قبل عرض الجزء الرابع.. بطلة "La casa de papel" تنشر فيديو من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

نشرت الممثلة الاسبانية إيتزيار إيتونو، الشهيرة بـ"راكيل"، بطلة مسلسل La Casa De Papel، مقطع فيديو خلال تصوير أحد مشاهد الجزء الثالث، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ويعرض الموسم الرابع من المسلسل، الجمعة 3 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية. النجمة الإسبانية إيتزيار أعلنت إصابتها بفيروس كورونا يوم 19 مارس الجاري، مطالبة الجميع بتوخي الحذر، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة. مسلسل "La Casa De Papel"، تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو 2017.



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