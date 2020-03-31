فيديو| يسرا تبكي على الهواء .. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب الفنانة يسرا في برنامجها عبر الإنترنت، Side Talks" with Maya".

وطلبت مايا دياب، خلال الحوار، من يسرا أن توجه رسالة لوالدتها الراحلة، التي بدأت في غناء أغنية "ست الحبايب" لكنها لم تستطيع إكمالها وبكت على الهواء.

ودائما لا تتمالك الفنانة يسرا، وتبكي فور سماع أي شيء يخص والدتها، التي رحلت يوم 24 يوليو الماضي.

وتخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "دهب عيرة" بطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح ‏عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب والمتحدة للخدمات الإعلامية.