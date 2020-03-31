تعرف على حصيلة حفل إلتون جون الخيري على الإنترنت لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:

نحو 8 ملايين دولار، كانت حصيلة حفل خيري أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا، حسبما قال رعاة الحفل.

والعرض الذي قدمه إلتون جون من مطبخ منزله مساء الأحد شارك فيه فريق باك ستريت بويز والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي جاجا وكذلك المغني تيم ماجرو. وظهروا جميعا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت.

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

وبثت شبكة فوكس الحفل الذي استمر أربع ساعات على الهواء دون أي فواصل إعلانية في حدث قالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

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تخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين الأمريكيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

وأذيع الحفل أيضا عبر محطات راديو آي هارت في أنحاء الولايات المتحدة، وقد حث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين هما (فيدينج أمريكا) و(فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن).

وحتى مساء الاثنين بلغ إجمالي التبرعات نحو ثمانية ملايين دولار للمؤسستين من بينها 500 ألف دولار من شركة بروكتر اند جامبل ومبلغ مماثل من شبكة فوكس.

وقدم موقع يوتيوب تبرعا أيضا، وسيواصل بث الحفل الخيري حتى يوم الأربعاء عبر قناة آي هارت راديو بالموقع