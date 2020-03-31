"وحشتينا يا شيرين".. هكذا ردت شيرين على رسالة أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يوجه بها رسالة للفنانة شيرين. وكت قمر: "وحشتينا جدا يا شيرين.. أين إنتي؟". وردت شيرين على أيمن بهجت قمر: "إنت اللي وحشتنا أنا وحسام جداً، نخلص من الأزمة دي ونشوف بعض كلنا". يُذكر أن الفنان شيرين عبدالوهاب غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر، بسبب الهجوم عليها، قبل أن تعود وتشكر متابعيها.

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