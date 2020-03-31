شاهد .. إيناس عز الدين توجه رسالة نارية لمهووسي الشهرة

وجهت الفنانة إيناس عز الدين رسالة نارية إلى الأشخاص الذين يستغلون المرض للوصول إلى الشهرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وطالبت إيناس اتخاذ الإجراءات اللازمة، قائلة: "محاولات الناس في الشهرة بقت مرعبة حتى وإن وصلت إلى ادعاء المرض .. ربنا يحمينا .. النقيب والأستاذ هاني شاكر لازم موقف حاسم تجاه الأستاذة اللي تسببت في ذعر لناس كتير وتعب نفسيتهم وطلع كل ده شوو". الشهرة بقت مرعبة حتى وإن وصلت إلى ادعاء المرض .. ربنا يحمينا .. النقيب والأستاذ هاني شاكر لازم موقف حاسم تجاه الأستاذة اللي تسببت في ذعر لناس كتير وتعب نفسيتهم وطلع كل ده شوو". Advertisements يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين ممثلة مصرية من مواليد 24 سبتمبر 1984. وكانت بدايتها تليفزيونية من خلال مسلسلات شباب رايق جدًا، الرجل الآخر، الرقص على سلالم متحركة، وبعدها شاركت في عدة أعمال درامية ناجحة ساهمت في تعريف الجمهور بها منها: الحقيقة والسراب، العار، أدم، أفراح إبليس، سلسال الدم، الزوجة الثانية، خطوط حمراء، فلاح في الكونجرس، وش سجون، جمهورية إمبابة.

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