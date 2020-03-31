فيروس كورونا يصدر أمير عيد ترند تويتر

تصدر المطرب أمير عيد، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شارك جمهوره عدة تدوينات على حسابه الشخصي خاصة بفيروس كورونا وزوجته.

وشارك أمير عيد، جمهوره آرائه عبد حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث نشر منذ أيام تدوينة عبر حسابه الرسمي ليعرب عن وجهة نظره في أن العالم سيتغير بعد ظهور كورونا وانتشاره بين الشعوب.

وكتب أمير، "صعب حاليًا أن نتخيل المستقبل، ولكن من وجهه نظري العالم اتغير خلاص للأبد..

وكلنا هناخد وقت عشان نستوعب ونفهم هذا التغيير، السلوك البشري هيتغير وبناء عليه حاجات كتير هتتغير".

وقال عيد في تدوينة مسبقة أنه يجد من وجهة نظره أن حياته لم تتغير قبل وبعد انتشار فيروس كورونا، فطالما أحب المكوث في المنزل وفضله على الذهاب للأماكن المزدحمة بالأفراد، وهذا ما فُرض على الجميع في الفترة الحالية كإجراء احترازي من فيروس كورونا الذي ينتشر بسبب

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الاذحام.

وتابع أمير عيد، تعليقاته، "ولا عمري حبيت الخروج و التجمعات ولاعمري حبيت السلام بالاحضان و البوس.. مفيش أي فرق حاصل في حياتي تقريبًا أظن لو جاتلي كورونا هتيجي عشان تقولي ما تنزل يابني عيش حياتك.. كورونا مصر".

أمير عيد هو أحد أعضاء فرقة "كايروكي"، الذي كان آخر ألبوماته "أبناء البطة السودة"، ومعظم أغانيه تتميز أن لها هدف وكلماتها لها معنى، وله جمهور عريض يحب سماعه.

يذكر أن أمير عيد جمعه بالفنان هاني عادل أغنية "أول مرة اتقابلنا"، فهي تعاونهما الأول، وحققت نجاحًا عندما طُرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات حازم ويفي، ومن ألحان وتوزيع إيرمزي.