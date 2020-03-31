غدًا.. محمد فهيم يطرح أغنية جديدة بعنوان joker fan

يستعد الفنان محمد فهيم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "joker fan" مساء غدًا الأربعاء الموافق 1 إبريل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب". يشار إلى أن "joker fan" كلمات حنان عمر ومحمد Advertisements فهيم، ميكس و ماستر جورج يعقوب، توزيع موسيقي وإخراج محمد فهيم. فهيم، ميكس و ماستر جورج يعقوب، توزيع موسيقي وإخراج محمد فهيم. الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فهيم مسرحية " الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الدكتور يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوعي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى. بطولة الدكتور يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوعي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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