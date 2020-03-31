شاهد آخر تطورات الحالة الصحية لإيناس عز الدين

كشف برنامج عرب وود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إيناس عز الدين موضحا أن حالتها تحسنت كثيرًا في الساعات القليلة الماضية. وذكر عرب وود، أن نائب مدير مستشفى حميات أمبابة كشف عدم إصابة المطربة إيناس عز الدين بـ أمبابة كشف عدم إصابة المطربة إيناس عز الدين بـ كورونا وأن نتيجة التحاليل ظهرت سلبية. Advertisements وتبين أيضًا أن تقرير نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لدى إيناس سلبي. ومن ناحيتها أنهت الفنانة إيناس عزالدين إجراءات خروجها من مستشفى إمبابة بعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بها. يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان مالناش نصيب، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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