بالفيديو- ريهام سعيد تتلقى مفاجأة غريبة في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ هدية خاصة احتفالا بعيد ميلادها شاركت ريهام متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن تفاصيل الهدية من خلال فيديو نشرته ظهر فيه قالب حلوى على شكلها وهي ترتدي كمامة، ومعها قفازات وأدوات تطهير.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎



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