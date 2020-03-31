تراند اليوم : لطيفة تطلق حملة تبرعات لأهل بلدها .. شاهد

أطلقت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حملة تبرعات، بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، الذي يعاني منه العالم.

وكتبت، لطيفة في تغريدة لها عبر تويتر: «طالبت من قبل ب تيليتون teleton للتبرعات واتعمل الحمدالله .طلبى الان من وزارة الثقافة وكل زملائى الفنانين بعد الكورونا ان تقام المهرجانات ويكون كل ريعها لصالح صندوق #1818 .من شمالها لجنوبها .تونس تستاهل واحنا ولادها».

من جهة أخرى، طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ملكة بيك” عبر قناتها الرسمية بها على “يوتيوب” وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة”.

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وتقول كلمات الأغنية :”ملكة بيك .. أنا عينيك .. أنا اللي هنسيك ماضيك .. هغير كل حاجة فيك، أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك، أنسى زمان، كل اللى فات ده ماضى وكان، داخلة حياتك بالأمان، عشان أعيشلك وتعيشلى الباقى من الحياة، ملكة بيك”.

أغنية “ملكة بيك” كلمات وألحان توزيع مونتي، والتسجيل والمكس في إستوديو م. ياسر انور، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

يشار إلى أن لطيفة، سبق وطرحت العديد من أغاني البوم “أقوى واحدة”، كان من بينها :”خاصمني ماشي”، و”كن جميلا”، و”ماتقربليش”، و”ادى عقد”، وغيرها من الأغاني.