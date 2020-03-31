بعد كوريا الشمالية.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 07:55 مساءً - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى نشر فيديوهات رقص جديدة لها بعد فترة انقطاع.

فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في منزلها على انغام اغنية “بياع الهوى مظلوم” للفنان الراحل محمد عبدالمطلب.

وكانت فيفي عبده قد تحدثت في فيديو سابق عن عدم وجود اصابات بفيروس الكورونا في كوريا الشمالية قائلة ” أنا كنت هاخد بساط الريح بتاعي واركب واستريح واروح على كوريا الشمالية .. دلوقت غيرت رأيي فالحل إيه عشان اروح له ده ” .