إصابة شقيقة الفنان عبدالله بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان الكويتي عبدالله بهمن إصابة شقيقته الصغرى بفيروس “كورونا” المستجد.

الفنان الكويتي قال إنه تم اكتشاف إصابة شقيقته بعد عودتها من لندن، وتم نقلها للحجر الصحي بمستشفى الشيخ جابر، وتمنى لها الشفاء العاجل.

بهمن قال: “في طائرة الإجلاء من لندن اكتشفوا أن شقيقتي الصغرى مصابة بالفيروس وتم تحويلها للمستشفى واسأل الله ان يشفيها ويشفي الكل ويرحم الأمة”.

وأضاف: “الحمد الله وان شالله أزمة وتعدي وأجر وعافية، وفعلاً أن أقوى على الكلام فهي بالنسبة لي ليست فقط أختي انما مثل ابنتي”.

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وكان الفنان الكويتي عبدالله بهمن قد احتفل في شهر يونيو الماضي بعقد قرانه، وذلك بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، ليدخل بذلك القفص الذهبي للمرة الثالثة.

الفنان الكويتي أعلن هذا الخبر السعيد لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشر صورة من الحفل، دون أن يكشف أي شيء عن هوية عروسه.

بهمن أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.

الفنان الكويتي أضاف: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني واسال الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين.