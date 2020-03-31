وحدة تصوير إضافية لمسلسل علي ربيع «وصل أمانة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف الفنان على ربيع، ومصطفى خاطر مشاهدهما في مسلسلهما الكوميدى “وصل أمانة” مع المخرج معتز التونى، الأسبوع القادم، وذلك بعدما قرر صناع العمل الاستعانة بوحدة تصوير إضافية لسرعة الانتهاء من التصوير واللحاق بالعرض في شهر رمضان القادم 2020، حيث يلتقى الثنائى للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سويًا فى مسرح مصر بمواسمه السبعة على مدار السنوات الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل ” وصل أمانة “، على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة.

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وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.

والمسلسل عبارة يدور في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.

وكان آخر أعمال على ربيع مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.