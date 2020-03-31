«كورونا» يعيد حنان ترك للسوشيال ميديا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد غياب طويل، عادت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال “تدوينة” تعلق فيها على أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

حنان كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “حدثت نفسي كثيرا في تلك الايام العصيبه عن نبي الله يونس و دعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد انه ‘’لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين”.

وأضافت: “ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه.. فلا سبيل من الخروج من الظلمه الا بالاعتراف بالذنب والرجوع الي الله”.

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وكانت الفنانة حنان ترك قد حذرت متابعيها في شهر نوفمبر الماضي، من وجود صفحات مزيفة تحمل اسمها وتتكلم على لسانها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشرت حنان ترك، صورة لمنشور لإحدى هذه الصفحات وهي تدعوا لتوجيه اسئلتهم على هاشتاج إسأل حنان وأنها ستقوم بالرد عليهم.

وعلقت حنان ترك على الصورة قائلة: “أرجوا من الجميع تحري الدقه فيما ينشر مني و عني حيث أني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية و موثقة علي انستجرام و تويتر وهذا الحساب علي الفيسبوك و جاري توثيقه وأنا غير مسؤله عن أي شيئ ينشر الا علي هذه الحسابات الموثقه رسمياً ...واشكركم شكراً جزيلا. حنان ترك في ٢ نوفمبر ٢٠١٩”.

يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، والذي كان يعرض على فضائية “الحياة”، أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس 2012 حينها قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني أخت تريز المسلسل الأخير ليا في التمثيل”، وعادت حنان ترك بعد 7 سنوات وشاركت في أعمال دوبلاج للأطفال فقط.