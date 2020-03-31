إضاءة الهرم الأكبر برسالةٍ توعوية إثر فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أضيء الهرم الأكبر في منطقة الجيزة المصرية مساء أمس الاثنين باللون الأحمر مع رسالة توعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأطلقت وزارة السياحة والآثار هذه المبادرة التي تجلت بعبارتين كتبتا بالإنكليزية والعربية. وكتب على الهرم: “خليك في البيت، احمِ نفسك تحية للقائمين على حمايتنا”.

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