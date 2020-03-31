خطأ من ترامب في تغريدة عن كورونا يتسبب بشهرة شاب سعودي

متابعة بتجــــــــــرد: أخطأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع إشارة mention في تغريدة له بشأن فيروس كورونا، تسببت بشهرة شاب سعودي على تويتر. فقد أخطأ ترامب بالإشارة إلى حساب إدارة الغذاء والدواء المعروفة اختصارا بـFDA، وأشار إلى شاب سعودي يدعى أبو الفدا واسم حسابه هو @FDA. وتتمحور تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو.

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