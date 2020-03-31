إميليا كلارك بطلة “صراع العروش” تنضمّ إلى حملة مكافحة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: ابتكرت النجمة إميليا كلارك بطلة مسلسل “صراع العروش” طريقة فريدة لحث متابعيها على التبرع لمكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال اقتراح غريب أعلنت عنه بفيديو عبر حسابها على إنستغرام.

اذ كشفت إميليا كلارك عبر الرسالة المصورة انه اذا تبرّع جمهورها لصندوق الإغاثة الخاص بها “SameYou”، لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيحصلون على فرصة تناول العشاء معها.

كما أكّدت كلارك البالغة من العمر 33 عاماً إلى أنها ستختار 12 من المتبرعين بصورة عشوائية لكي يتناولوا العشاء معها، لكن ليس معها بصفة شخصية وإنما من خلال “Video Call”.