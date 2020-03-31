هاري وميغان ماركل يودعان الحياة الملكية برسالةٍ أخيرة

متابعة بتجــــــــرد: نشر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل رسالتهما الأخيرة بوصفهما عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية يوم الاثنين قبل الشروع رسمياً في القيام بأدوار جديدة بعيداً عن حياة الملوك.
فقرر الأمير هاري وميغان ماركل التخلي عن مهامها الملكية في شهر كانون الثاني من العام الجاري للانطلاق بحياتهما الجديدة بدءاً من شهر نيسان.
فاعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، سيكون لدوقي ساسكس كامل الحرية في ممارسة وظائف جديدة وكسب أموالهما وقضاء معظم وقتهما في أميركا الشمالية.
وجاء في رسالة الثنائي الأخيرة التي نُشرت عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: “في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل”.
وأضاف الزوجان: “نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريباً. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلاً اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض”.
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