الاعلامية جومانا بوعيد تنشر أول صورة لتوأمها

رُزقت الاعلامية اللبنانية جومانا بوعيد وزوجها بتوأم صبي وبنت يوم الجمعة في 27 آذار 2020.

اليوم الثلاثاء، نشرت جومانا أول صورة للتوأم، حيث كشفت الى أن الصبي أسمته “مالك” والبنت أسمتها “كلوي”. وشكرت الرب على هذه النعمة.

وكانت الاعلامية اللبنانية جومانا بوعيد قد تزوجت من رجل الاعمال سايد سركيس فنيانوس في عام 2013.

أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لجومانا وزوجها ولادة التوأم.