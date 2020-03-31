الاعلامية جومانا بوعيد تنشر أول صورة لتوأمها

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Mar 31, 2020
رُزقت الاعلامية اللبنانية جومانا بوعيد وزوجها بتوأم صبي وبنت يوم الجمعة في 27 آذار 2020.
اليوم الثلاثاء، نشرت جومانا أول صورة للتوأم، حيث كشفت الى أن الصبي أسمته “مالك” والبنت أسمتها “كلوي”. وشكرت الرب على هذه النعمة.
وكانت الاعلامية اللبنانية جومانا بوعيد قد تزوجت من رجل الاعمال سايد سركيس فنيانوس في عام 2013.
أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لجومانا وزوجها ولادة التوأم.
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