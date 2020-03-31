شكرا لقرائتكم خبر عن "تفضلو دوركن".. سيرين عبد النور تدخل في تحدى الصور القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سيرين عبد النور، بمجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع تويتر، في تحدى الصور القديمة الذى يهدف إلى استعادة الذكريات، كما حثت جمهورها على الدخول في التحدى، في ظل بقائهم داخل المنزل، وفقا للإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا.

الفنانة سيرين عبد النور، علقت قائلة :" يلا نسترجع ذكرياتنا بصورنا القديمة!! يا رب تنجينا مين هاي ؟ تفضلو دوركن.. حيث لا يجرؤ الآخرون"



سيرين عبد النور

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، خضعت للتعقيم التام قبل دخولها موقع تصوير مسلسلها الجديد "دانتيل" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2020، خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت سيرين، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو ينثر عليها المواد المعقمة المضادة للفيروسات، بجانب ارتداءها "كمامة واقية"، صحبتها بتعليق: "بليز ما تضحكو عليّ، بس هيك منفوت على التصوير".

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و على الجانب الآخر شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بفيديو قديم لابنتها تاليا، والتى ظهرت فيه تسأل عن "الآيس كريم" الخاص بها، وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو تاليا ابنتها، والتي كانت تتحدث فيه مع والدها.

وتظهر تاليا وهى تسأل عن الآيس كريم الخاص بها، ومكانه، وعلقت سيرين عبد النور قائلة على الفيديو "عم نبش بالفيديو طلعلي هيدا صرلي ساعة بضحك معقول شو كانت صغيرة وكيف السنين بتمرق معقول !!! بنتي تاليا بدها بوظة وعم تسأل بيها وين حطهن".

آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.