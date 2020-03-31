شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل La Casa De Papel تشارك بمشهد من وراء الكواليس قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة الاسبانية إيتزيار إيتونيو Itziar Ituno الشهيرة بـ (راكيل) نجمة مسلسل La Casa De Papel، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو من وراء كواليس تصوير الموسم الأخير الذي كان يجمعها مع الروفيسور، قبل عرض الموسم الرابع والجديد المقرر له يوم ٣ إبريل المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

ونشرت النجمة العالمية التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، منذ أيام، المشهد الذي جمعها مع البروفيسور عبر حسابها بانستجرام، والتى ظهرت فيه وهى تنفعل في المشهد لتسقط احدى الاجهزة المتواجدة أمامها.

وكشف الممثلة الشهيرة بـ (راكيل)، منذ ايام، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها الآن فى عزلة بمنزلها، مشيرة أنها شعرت بالأعراض وأجريت اختبار وظهرت النتيجة بالإيجابية.

ونشرت النجمة الإسبانية، صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، مشيرة أنها ظهر لديها الأعراض وأجرت اختبار وجاءت النتيجة إيجابية، موضحة أنها بخير ولكن ذلك المرض معدٍ وخطير للغاية للأشخاص الذين لا يملكون مناعة قوية.

وأوضحت، أن أفضل طريقة لمساعدة وحماية أنفسنا والحفاظ على سلامتنا ليس فقط ولكن حماية الأخرين، حيث البقاء فى المنزل وعدم المغادرة إذا لم يكن ذلك ضروريا.





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مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالى” لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".