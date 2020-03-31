شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني فنانة سورية تعلن إصابتها بكورونا.. همسة تقدم نصائح بعد تجربتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية همسة منيف إصابتها بفيروس كورونا​، خلال تواجدها فى بريطانيا، مؤكدة دخولها مرحلة العلاج وبدأت تتماثل للشفاء، وبذلك تكون ثاني فنانة سورية تصاب بالفيروس بعد الممثلة ​هناء نصور​.





وقالت منيف التي ظهرت فى برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع "فيس بوك" إنها ظهرت لكي تشارك الجميع تجربتها مع هذا المرض من حيث الأعراض والعلاج وكيف استطاعت أن تساعد نفسها لتتغلب على الفيروس، وأنها لم تظهر من أجل أن تخيف أحدا بل لدعم الجميع وإعطائهم معلومات حصلت معها في تجربتها.

و أوضحت منيف أنها كانت متواجدة بفرنسا وبتاريخ الخامس عشر من شهر مارس عادت إلى بريطانيا، وحجرت نفسها فى منزلها تحسبا لأن تكون حاملة للفيروس، وأضافت أنه بالفعل باليوم الثالث للحجر بدأت تظهر أعراض مثل التهاب الحلق والبلعوم لتشعر بعدها بالوهن في جسدها بشكل كبير.

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وأكملت أن الأعراض استمرت حتى وصلت لارتفاع الحرارة وألم بالرأس وبعد ذلك سعال وضيق نفس بالصدر والرئتين، مبينة أنها لم تذهب للمستشفى بل تم تشخيص حالتها عبر الهاتف بأنها مصابة بفيروس كورونا المستجد ليُطلب منها البقاء بالمنزل وحجر نفسها، وقالت إن حالتها تم متابعتها أيضا عبر الهاتف عن طريق معرفة حرارتها ودرجة الصداع الذي يصيبها والسعال.

وكشفت همسة أن الدواء الوحيد الذي ساعدها ضد جميع الأعراض من ألم في الرأس وصعوبة بالتنفس هو "البارسيتامول"، بالإضافة إلى مواظبتها على شرب الأشياء الساخنة كالليمون المغلي مع النعناع.

وتابعت أنها اهتمت كثيرا بتناول الفيتامينات، والاعتناء بطعامها على أن يكون صحيا، وأنها ركزت على الخضار الطازج، وكل ذلك من أجل مساعد جسدها لتخطي هذه المرحلة بالإضافة إلى أنها قد قللت حركتها وأعطت جسدها حقه بالراحة والنوم.