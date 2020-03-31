شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر Sony Pictures تأجيل عرض ٣ آفلام..اعرف مواعيهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت Sony Pictures عن تآجيل عرض ٣ آفلام وحدد المواعي الآتية في العام القادم وهي “Morbius ” يعرض ١٩ مارس ٢٠٢١و“Ghostbusters: Afterlife ” ويعرض في ٥ مارس ٢٠٢١ و“Uncharted” ويعرض في ٨ اكتوبر ٢٠٢١ وذلك إضافة إلى فيلم Peter Rabbit 2 والذي سبق وتم تأجيل عرضه إلي العام المقبل .

وكانت شركتا سونى ومارفل، طرحا البانر الرسمي، للفيلم الجديد المنتظر Morbius، الذى سيدور في إطار أكشن وإثارة، حيث كان من المقرر أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 31 يوليو المقبل، وكانت قد طرحت الشركتان أول فيديو رسمي للعمل الجديد، الذى احتوى على الكثير من مشاهد الإثارة التي خطفت أنظار المشاهدين، بالإضافة على الحبكة الدرامية الجديدة التي ظهرت بها شخصية الممثل جاريد ليتو، حيث يقوم ببطولة الفيلم بـ دور مايكل موريبس، العالم الذى يتحول لـ مصاص دماء.

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فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.