شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تشارك فى حملة الدفاع عن الحيوانات الأليفة: لا تنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، فى الحملة التى دشنها عدد من الفنانين والنجوم منذ ايام، للدفاع عن الحيوانات الأليفة التى تم تسريبها للشوارع من قبل أصحابها تخوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد انتشار شائعات تفيد بنقلها للعدوى.





ونشرت يوسف، مقطع فيديو لكلبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، خليهم فى حضنكم، وأرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، مستنياكوا تختاروا أسم للبوبى الجميلة دى آخر العنقود".

ودشن عدد كبير من الفنانين والمشاهير، حملة جديدة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيوانتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.