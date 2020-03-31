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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تشارك فى حملة الدفاع عن الحيوانات الأليفة: لا تنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، فى الحملة التى دشنها عدد من الفنانين والنجوم منذ ايام، للدفاع عن الحيوانات الأليفة التى تم تسريبها للشوارع من قبل أصحابها تخوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد انتشار شائعات تفيد بنقلها للعدوى.
ونشرت يوسف، مقطع فيديو لكلبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا، خليهم فى حضنكم، وأرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، مستنياكوا تختاروا أسم للبوبى الجميلة دى آخر العنقود".
ودشن عدد كبير من الفنانين والمشاهير، حملة جديدة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيوانتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.
وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة التي دشنها الفنان كريم رمزي، ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.
وظهر كل النجوم المشاركين في الفيديو، لتوجية رسالة توعية بأن الكلاب والقطط لا يمكنها نقل عدوي فيروس كورونا، وفقاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.
في الولايات المتحدة، لا يوجد دليل يشير إلى أن أي حيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة أو الماشية أو الحياة البرية، قد تكون مصدرًا لعدوى COVID-19 في الوقت الحالي، ومع ذلك نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيم يمكن أن تسبب المرض، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.
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