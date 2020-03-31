شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تصوير إضافية لـمسلسل "وصل أمانة" للحاق بالعرض فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان على ربيع ومصطفى خاطر مشاهدهما في مسلسلهما الكوميدى "وصل أمانة" مع المخرج معتز التونى، الأسبوع المقبل، بعدما صناع العمل الاستعانة بوحدة تصوير اضافية لسرعة الانتهاء من التصوير واللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يلتقى الثنائى للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سويًا فى مسرح مصر بمواسمه السبعة على مدار السنوات الماضية.

مسلسل " وصل أمانة " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.

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وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.