شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف تروى لأول مرة..كيف أحيا أبناء نجوم زمان ذكرى حليم أون لاين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة انطلقت فيها الذكريات والحكايات التى لا يعرفها سوى من عايشوها عن قرب وكانوا شهود عيان عليها أحيا أبناء فنانى الزمن الجميل ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ "أون لاين" من خلال جروب على الواتس أب يحمل اسم "أبناء فنانى الزمن الجميل" ويضم ما يقرب من 300 شخصية من فنانى الزمن الجميل وأبنائهم.

وبدأت الندوة التى عقدت أون لاين مراعاة لظروف الحظر وأزمة كورونا فى الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وشارك فيها عدد كبير من فنانى الزمن الجميل وأبنائهم، حيث حكى كل منهم ذكريات ومواقف حية عايشها مع العندليبب الأسمر، وذكريات خاصة لميلاد أهم روائعه ومواقفه الإنسانية.

وشارك فى الندوة عدد من أبناء شركاء نجاح حليم ومنهم الموجى الصغير ابن الملحن محمد الموجى، واللواء مجدى مرسى جميل عزيز ابن شاعر الألف اغنية وعصمت ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وليلى أغا ابنة شقيقة الفنان الراحلة شادية ، وحكى كل منهم عن مواقف وذكريات لا يعرفها غيرهم عن العلاقة الخاصة التى جمعت هؤلاء العمالقة وكيف ولدت روائع حليم، وكيف كان يتعامل معهم العندليب الأسمر ومع أبنائهم والعلاقة الاسرية التى جمعتهم به.

كما شارك فى الندوة الفنان أحمد فرحات أشهر طفل فى السينما المصرية والذى شارك العندليب فى عدد من أفلامه، وحكى عن مواقف العندليب معه ، كما شاركت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال التى تقيم حاليا فى المملكة العربية السعودية وحكت عن بعض المواقف التى جمعتها بالعندليب وحكاية أول لقاء بينهما.

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وكان من ضمن المشاركين بالندوة الفنانة هالة أنور والشاعر شوقى حجاب والفنانة ماجدة نور الدين، وأدارت الندوة ألفت العربى ابنة الفنان الكبير عبدالبديع العربى.

وقال الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى للأمم المتحدة للفنون بالشرق الوسط ومؤسس الجروب أنه من المعتاد إقامة ندوات وحفلات تكريم لفنانى الزمن الجميل وإحياء ذكرى العمالقة الراحلين سواء من خلال الاحتفاليات أو الندوات الأون لاين.

وأوضح المدير الاقليمى للفنون أن إقامة مثل هذه الندوات أون لاين يتيح لفنانى الزمن الجميل وأبنائهم المقيمين فى الخارج المشاركة فى مثل هذه الندوات بما لديهم من معلومات وذكريات، كما أن إقامة الندوات عن بعد خصوصا خلال هذه الفترة يتماشى مع الأحداث ويراعى ظروف الحظر، ويضمن عدم توقف مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية خلال فترة الحظر.