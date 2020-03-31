شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة فيلم Jackie Robinson هدية "سبايل لى" لمتابعيه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المخرج الأمريكى العالمى سبايك لى، بـ تقديم هدية قيمة، لكل لمحبي أفلام البيسبول، حيث طرح معالجة سيناريو فيلمه الجديد Jackie Robinson، جميع الصفحات الـ 159 من المسودة الخامسة، للعمل الذى لم يبدأ العمل عليه بعد إلى الان، وذلك من أجل تشجيع متابعيه على الجلوس فى المنزل، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، ووصف لى العمل بـ أنه "مشروع الأحلام له".

بدأ لى العمل على هذا المشروع منذ عام 1996، وكان من المقرر أن يقوم الممثل العالمى دينزل واشنطن، بـ دور لبطولة العمل الجديد، لكن واشنطن أكد من قبل على أنه كبير لتأديه هذا الدور فى العمل الذى سيدور حول، فهم حياة وإرث أسطورة بروكلين دودجرز، الذي حطم حاجز ألوان MLB وألهم الكثيرين من محبيه ومتابعيه.

كما قال رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان سبايك لي تعليقا على تأجيل المهرجان المقبل، إنه متفق تماما مع تلك الخطوة وأنه سيحاول ان يكون متاحا في الوقت الذي سيقام فيه المهرجان ليشغل منصب رئيس لجنة التحكيم.

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وأضاف سبايك أن مهرجان كان هو أكبر مهرجان سينمائي في العالم ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث غدا فالناس يموتون ويجب ان نصلي من أجل وجود علاج ولنقف علي قدمنا من جديد فالامر ليس مزحة او فيلم سينمائي ما يحدث حولنا واقع نعيشه وعدد حالات الوفاة في ارتفاع.

وكان موقع فارايتي كشف عن خبر تأجيل مهرجان كان السينمائي والذي كان من المقرر انعقاده في 12-23 مايو حيث اعلنت المهرجان عن ان ادارته تعيد النظر في العديد من الاختيارات من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل.

تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الاوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم.