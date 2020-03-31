شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر ومورجان براون يكسرون الملل بنزهة فى ماليبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم جيرارد بتلر وهو يقضي بعض الوقت للاسترخاء على الشاطئ مع صديقته مورجان براون في ماليبو، كاليفورنيا، ويبدو أن الممثل البالغ من العمر 50 عامًا وحبيبته فضلاً كسر روتين الحجر المنزلي لاستنشقاء الهواء النقي علي الشاطئ بعيدا عن المنزل.

العديد من النجو دم والنجمات يعيشون حالة ممثالة لما يعيشها بتلر فالجميع في المنزل بلا عمل ينتظرون انتهاء انتشار وفاء فيروس كورونا

Advertisements

وتسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن فى الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا ولكنهما تماثلا للشفاء وعادا الي الولايات المتحدة الامريكية.