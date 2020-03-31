شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للأطباء.. شارون ستون توجه رسالة شكر لهم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على توجية رسالة شكر للأطباء والممرضين فى اليوم العالمى للأطباء، فى ظل الأزمة الصحية التى يتصدون لها حالياً فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومحاولاتهم لإنقاذ الآلاف من المصابين فى جميع أنحاء العالم.



شارون ستون

ونشرت النجمة البالغة من العمر ٦٢ عاماً، مقطع فيديو تشكر فيه كل الأطباء والممرضين على تلك المجهودات التي يبذلونها يومياً وعلى مدار الساعة للتصدى لذلك الفيروس الذى أزهق آلاف الأرواح وأصاب أكثر من ٨٠٠ ألف شخص فى العالم، مطالبه الجميع بضرورة التكاتف والبقاء داخل المنزل لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية التى يعانى منها العالم أجمع. وتحرص شارون، على مشاركة جمهورها بالكثير من تعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، ودائماً ما تظهر في مقاطع فيديو عبر حسابها للتنبيه على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة يومياً للحد من الأصابة بالفيروس.

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وكانت بداية تخصيص يوم 30 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للطبيب، فى ذكرى استخدام التخدير فى العمليات الجراحية لأول مرة، فى 30 مارس 1842، أى منذ 178 عاما، وخصصته من ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية ليكون يوم الطبيب الوطنى لديها، وتم الاحتفال به للمرة الأولى في ولاية جورجيا في 30 مارس 1933. وشمل الاحتفال إرسال بطاقات بريدية إلى الأطباء وزوجاتهم، ووضع باقات من الزهور على قبور المتوفين من الأطباء، ومنهم الدكتور كروفورد لونغ، الذى استخدم التخدير لأول مرة فى الجراحات.



شارون ستون

وفى مصر، بدأ الاحتفال بيوم الطبيب المصرى، منذ 18 مارس 1827، والذي يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل أي منذ 187 عامًا، والتي تم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، فى عام 1837م، لتصبح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.