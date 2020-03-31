شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تصنع تاريخا جديدا مع مجلة VOGUE.. وتتحدث عن العنصرية فماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر النجمة العالمية ريهانا غلاف مجلة VOGUE فى نسختها البريطانية الصادرة بشهر مايو، وتظهر ريهانا وهى ترتدى غطاء للرأس، وهى الصورة التى لفتت أنظار الملايين من محبيها وعشاقها، وبذلك تصنع النجمة الشهيرة تاريخا جديدا، حيث تعد أول شخص يرتدى "durag" على غلاف المجلة، والصورة التقطها المصور الشهير ستيفن كلين.

وقد تحدثت ريهانا عن تجربتها فى العيش فى لندن والصراع العالمى مع العنصرية، حيث أكدت أنها تعيش منذ 3 سنوات فى لندن وهو ما يجعلها تشعر بحرية وراحلة بنسبة كبيرة.

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وفاجأت العالم بتأكيدها ان العنصرية متفشية فى شتى أنحاء العالم "كل مكان وأى مكان".

وعلى الرغم من أنها سيدة أعمال لديها جدول أعمال مزدحم بين غناء و تصميم أزياء و مستحضرات تجميل إلا أن ريهانا أكدت خلال حديثها للمجلة أن لديها تطلعات للاستقرار فى مرحلة المقبلة، حيث كشفت أنها تحلم بإنجاب العديد من الأطفال خلال السنوات المقبلة، وأكدت أن علاقتها مع أطفالها ستكون أكثر أهمية من أى شىء آخر، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أن الشىء الوحيد الذى يمكن أن يربى الطفل حقا هو الحب".