شكرا لقرائتكم خبر عن الموجى الصغير: سمعت حليم بيقول وردة وبليغ حاولا إفساد حفل قارئة الفنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل عام مع حلول ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ تنطلق العديد من الأخبار والأسرار والمفاجأت عن حياته ومن بينها ما صرحت به الفنانة نجوى فؤاد فى بعض البرامج، مؤكدة أن حليم بكى بسبب بليغ حمدى ووردة وأن بليغ أرسل عدد من الأشخاص لإفساد حفل قارئة الفنجان إرضاءً لوردة.

وحول حقيقة هذه المعلومة قال الموجى الصغير ابن الموسيقار الكبير محمد الموجى رفيق عمر العندليب :" سمعت عبدالحليم حافظ بيقول أن بليغ ووردة هما اللى بعتوا الناس اللى صفروا علشان يبوظوا الحفلة"

وأوضح الموجى الصغير خلال الندوة التى أقامها جروب أبناء فنانى الزمن الجميل"أون لاين" لإحياء ذكرى وفاة العندليب الأسمر أن بليغ حمدى كان قد أعد لحناً لحليم، ولكن العندليب لم يعجبه اللحن وطلب تعديلات عليه، ورفض بليغ إجراء التعديلات فقرر حليم غناء أغنية قارئة الفنجان التى لحنها الموسيقار محمد الموجى فى حفلته.

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وتابع ابن الموسيقار محمد الموجى: بليغ ووردة اتضايقوا وبعتوله ناس يبوظوا الحفلة وده عرفته من حليم بنفسه، وأعطى بليغ اللحن لهانى شاكر فيما بعد، وهو لحن هو ياقلبى اللى اختار"، مؤكدا أن حليم كان يحرص على أن يقدم الأفضل دائما ومن هنا حدثت هذه الواقعة.

وأشار الموجى الصغير إلى أن العندليب صرح خلال حواره فى برنامج النادى الدولى مع الفنان سمير صبرى عبدالحليم بأن بليغ حمدى غضب لأنه غنى لحن قارئة الفنجان ولم يغن اللحن الذى قدمه له.

وكان جروب أبناء فنانى الزمن الجميل الذى يضم ما يقرب من 300 شخصا من فنانى الزمن الجميل وأبنائهم عقد ندوة أون لاين مساء أمس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لإحياء ذكرى وفاة العندليب مراعاة لظروف الحظر وأزمة كورونا وشارك فيها عدد كبير من فنانى الزمن الجميل وأبنائهم، حيث حكى كل منهم ذكريات ومواقف حية عايشها مع العندليبب الأسمر، وذكريات خاصة لميلاد أهم روائعه ومواقفه الإنسانية.

وشارك فى الندوة عدد من أبناء شركاء نجاح حليم ومنهم الموجى الصغير ابن الملحن محمد الموجى، واللواء مجدى مرسى جميل عزيز ابن شاعر الألف أغنية وعصمت ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وليلى أغا ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية ، وحكى كل منهم عن مواقف وذكريات لا يعرفها غيرهم عن العلاقة الخاصة التى جمعت هؤلاء العمالقة وكيف ولدت روائع حليم، وكيف كان يتعامل معهم العندليب الأسمر ومع أبنائهم والعلاقة الاسرية التى جمعتهم به.