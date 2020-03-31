شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد الله عن طرح "البعض لا يذهب للمأذون":" قريب بس امتى الله أعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المنتج وائل عبد الله الشكوك حول وجود موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام فى ظل أزمة فيروس "كورونا" والتى تم إغلاق دور السينما بسببها كإجراء احترازى، حيث كشف وائل عن بوستر دعائى جديد لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتنن" الذى كان أعلن سابقاً عن طرحه فى عيد الفطر- ويتصدر البوستر الفنان بيومى فؤاد وكتب تعليقاً عليه :"الحقيقة ملقتش أفضل منه ينزل في الحظر "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. قريبا ان شاء الله.. بس امتي.. الله اعلم"

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

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وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى طرح فى عيد الاضحى الماضى وحقق 104 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وهو إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته هند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد.