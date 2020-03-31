شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تدخل "تيك توك" من بوابة والدها فى فيلم جاءنا البيان التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية، دخول عدد كبير من الفنانين، عالم "تيك توك"، تطبيق الفيديوهات القصيرة، وذلك لشغل وقت فراغهم أثناء العزل المنزلى، حيث يقومون بتقديم فى فيديوهات أقل من دقيقة.

إيمى طلعت زكريا انضمت إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا عالم تيك توك فى الأيام الماضية، حيث نشرت عبر حسابها على تيك توك، فيديو لها، واستعانت بمشهد من فيلم "جاءنا البيان التالى" لمحمد هنيدى، والذى شارك والدها الراحل فيه كضيف شرف، حيث جسد محمد هنيدى شخصية فتاة ليل، وذهب إلى أحد بيوت الدعارة، ليقابل طلعت زكريا هناك.

@emitalaatzakaria ♬ الصوت الأصلي - momenelfouly

إيمى علقت على الفيديو الكوميدى قائلة، "هى جت علينا احنا نعمل افيهات بابا احسن"



إيمى طلعت زكريا



جزء من الفيديو

طلعت زكريا رحل عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

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إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، اعتادت على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ أسابيع صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه.

وقالت إيمى، فى تعليقها على صورة والدها الراحل: "أبى.. عليك السلام فى قبرك يا غائبى.. عليك الرحمة التى تنام معك طويلا.. عليك الأمان إلى يوم يبعثون.. إلى اللقاء حتى نلتقى لقاء ليس بعده فراق.. فى الجنة يا طيب.. الدعاء لأبى وأمواتنا جميعًا".

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.