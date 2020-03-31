adele مش أول نجمة يرتبط بها سكيبتا.. اعرف مين سبقتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تلميحات مطرب الراب سكيبتا و اسمه الحقيقي جوزيف جونيور أدينوجا ويبلغ من العمر ( 37 سنة ) حول انهاء علاقته بالنجمة العالمية أديل ذات الـ ( 31 عام ) و التي بدأت بداية شهر أكتوبر الماضي ، وقد مر مغني الراب بعدد من القصص العاطفية ، ولم يعلم البعض أن سكيبتا كان مرتبط في 2018 بواحدة من أهم مشاهير العالم و هي النجمة و السوبر موديل الشهيرة ناعومى كامبل و التي اكدت قصة حبها بسكيبتا في مايو 2018 .
وبدأت قصة حبهما بعد خضوعهما لجلسة تصوير خاصة لمجلة " GQ " لعددها السادر في مارس 2018 ، حيث ظهر الثنائي شبه عاريين ، و كانت صورهم في ذلك الحين محط تركيز الملايين من شتي انحاء العالم حيث اشعلت مواقع الانترنت .
يذكر أن سكيبتا اثار الكثير من الجدل و ذلك بعد تلميحاته حول انتهاء علاقته بالنجمة العالمية آديل ذات الـ ( 31 عام ) وذلك في البومه الغنائي الجديد " Insomnia " الذي اطلق مؤخرا ، و ذلك حسب موقع " ذا سن " الشهير و التي وصفت هذه العلاقة بأنها علاقة قصيرة .
وأشار موقع " ليست " أن مغني الراب اطلق اغنية حول سلبية مواعدة شخص مشهور في دائرة الضوء .
و لم يظهر تصريح واضح و صريح لوسائل الاعلام من أي من النجمين حول انفصالها .
يذكر أن آديل بدأت قصة حبها مع سكيبتا في أكتوبر الماضي و تحديدا بعد أشهر من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي و والد ابنها الوحيد أنجيلو ، وحسب موقع " The Sun " أن الثنائي كانا على اتصال منتظم واحتفلت أديل بعيد ميلاد صديقها الجديد ، فهم يقضون الكثير من الوقت معا، وقال مصدر للموقع أن بعض أصدقاء آديل و سكيبتا يأملون ويتوقعون أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا زوجين رائعين ذات يوم" ، وحسب الموقع أن النجمين يضعا أطفالهما علي رأس الأولويات حيث يضعوا في الاعتبار كل تفاصيل حياتهم و الاهتمام بها قبل أي شيء .l
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