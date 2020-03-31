شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .." فكك يا كرونا " أول مهرجان عن الفيروس بتوقيع ساسو ومصطفى حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح المؤلف مصطفى حدوتة والموزع إسلام ساسو صناع مهرجاني بنت الجيران وعود البطل أغنية مهرجان جديدة بعنوان "فكك يا كورونا" من غناء امير الدالي والفنان عمرو عمار للتوعية من خطر وباء كورونا المستجد ومخاطبة الشباب بالامتثال لقرارات الحظر الصحي في المنزل خاصة مع ارتفاع اعداد المصابين على مستوى العالم.

المهرجان كلمات مصطفى حدوتة، توزيع موسيقي اسلام ساسو، والكليب جرافيك ديزاين ومونتاج عمر ريعو، وتقول كلماته: لو جالي برد او كحه.. او زورى جالي فيه بحه.. الاقي الوهم يركبني.. واخاف اروح اي مصحه.. لا يقولو عندك كورونا.. في الحجر يحجزونا.. الوباء مالي الدنيا.. وكله بيرش كلونيا.. لو حد كح بالصدفة.. الشارع ده بيفضا ف ثانيه.. خليكو ف بيوتكو يا جماعة.. ولا انتو روحكو متباعة.. اللي خايف على نفسو.. يسمع كلام الإذاعة

وتدور فكرة اغنية "فكك يا كورونا" في اطار كوميدي لمخاطبة شباب المهرجانات للحد من عدم النزول الي الشارع والالتزام بالجلوس في المنزل رغم كل شيء لتجنب الاصابة بالفيروس.

وقال المؤدي عمرو عمار: انه اتفق مع أصدقائه المقربين ان يقوموا بحملة لتوجيه وتوعية الشباب عن طريق عمل اغنية مهرجان بطريقة كوميدية لكي يصحح مسار المهرجانات في مصر من وجهة نظره واستخدامها في ارشاد الشباب والتوعية من الفيروس ومحاولة الوصول الي تفكيرهم عن طريق مهرجان يخاطب عقولهم.

Advertisements

واضاف عمرو: الآن هو انسب وقت لكي يقوم كل فرد منا بالمحافظة علي بلده والوقوف بجانبها وبجانب جيش مصر الابيض من اطباء وممرضين ويقدم شيء ايجابي لتوعية الشباب والمجتمع حيث بلغ عدد المصابين في مصر اكثر من 650 مصاب.

وقد تعرض عمرو عمار للنقد من قبل المقربين منه حيث قالوا له لا تقوم بغناء مهرجان ويمكن هذا ان يؤثر عليك وعلى عملك الخاص خصوصا ان سمعة اغاني المهرجانات الان ليست جيدة ولكن كان رده عليهم :انه لا يفكر في اي شيء غير انه يقوم باستهداف شباب المهرجانات للحد من انتشار الفيروس وبعد نزول الاغنية الجميع اشادوا بالفكرة والتنفيذ، وتأكد عمرو حينها انه احسن التصرف.