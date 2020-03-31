شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن قتل الحيوانات بسبب نقل فيروس كورونا: "وقفوا هالمشاهد البشعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إليسا عن حزنها الشديد، بسبب قتل البعض الحيوانات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلوا حيواناتهم من دون سبب أو بسبب الجهل بأي لغة هنحكيكم لتعرفوا إنه الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان وقّفو هالمشاهد البشعة حرام الإجرام اللي عم يصير".



إليسا

وكانت إليسا غردت في تويته أخرى الأسبوع الماضى، قائلة: "في ناس بلا قلب عم يكبو حيواناتن الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة".

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب إنتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

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إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وتتعاون إليسا مع المطرب والملحن رامى جمال بأغنيتين الأولى من كلمات وألحان رامى، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم بعنوان "ذكريات"، والثانية تتكتم إليسا على تفاصيلها لتكون مفاجأة للجمهور، كما تتعاون إليسا مع الملحن مدين فى أغنية بعنوان "وانت قصادى"، من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام.

أما الملحن محمد رحيم يتعاون مع إليسا من خلال 3 أغنيات، الأولى من كلمات نادرعبد الله، والثانية بعنوان "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس، والثالثة من كلمات الشاعرة اللبنانية سهال شعشاع، كما تتعاون إليسا مع الموزعين أحمد إبراهيم، وعادل حقى، والشاعر الغنائي أمير طعيمة بأغنيتين، وكذلك الملحن محمد يحيى.