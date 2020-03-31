شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. رقص من الشرفات على أغانى Akon فى فرنسا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع معظم الشعوب في مختلف أنحاء العالم، للعزل الصحي المنزلي تنفيذاً للأجرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وفى مقطع فيديو جديد نشره المطرب العالمي Akon، نشره عبر حسابه بانستجرام، يظهر فيه المواطنين الفرنسيست وهم يرقصون على أحد اغانيه الشهيرة مع الدي جي العالمي David Guetta، من شرفة منزلهم، اثناء العزل الصحي المنزلي الذي يخضعون له.

وظهر في مقطع الفيديو الكثير من المواطنين وهم يتراقصون على ألحان الأغنية من شرفات منزلهم، وكتب المطرب عبر الفيديو قائلاً "هذا جنون، حي كامل في فرتسا يحتفل مع أغنيتي الشهيرة مع .. بينما هم معزولين مع أنفسهم، هناك دائماً أمل أن ينتهي كل هذا قريباً".

سجلت فرنسا، 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 3024 حالة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية أمس. Advertisements واستخدمت فرنسا قطارين من طراز تي.جي. فى الفائق السرعة وطائرة عسكرية ألمانية لنقل أكثر من 36 مريضا بفيروس كورونا، فى حالة حرجة اليوم، لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة فى شرق البلاد. وكانت منطقة الشرق الكبير أول منطقة فى فرنسا تغمرها موجة من الإصابات بفيروس كورونا ثم انتقلت الموجة بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تضيف المستشفيات بشكل يائس أسرة للرعاية المكثفة لمواجهة تدفق المرضى. ونقل قطارا تي.جي.فى 36 مريضا إلى منطقة نوفيل أكيتين فى جنوب غرب فرنسا حيث كان طابور من سيارات الإسعاف ينتظر خارج محطة بوردو، وقال فرانسوا براو رئيس مسعفى سامو لمحطة إذاعة آر.تي.إل "نحتاج بشكل عاجل إلى تخفيف التكدس فى وحدات الرعاية المكثفة فى المنطقة لأنه يتعين علينا أن نكون جاهزين بخطوة مسبقا". وحذر رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب الفرنسيين البالغ عددهم 67 مليون نسمة من أن الأسابيع ألصعبة فى المعركة ضد الوباء لم تأت بعد، وتجاوز عدد الوفيات بالمرض فى فرنسا ألفى شخص فى مطلع الأسبوع وتعتبر البلاد فى حالة إغلاق، ونشر الرئيس إيمانويل ماكرون الجيش للمساعدة فى نقل المرضى بينما أقيم مستشفى ميدانى فى مدينة ميلوز فى شرق فرنسا.

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