شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دوا ليبا تستعين بأصدقائها لغناء Don’t Start Now.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة العالمية دوا ليبا بعدد من أصدقائها المقربين ليشاركونها فى استعراضها الغنائى الذى قدمته فى البرنامج التليفزيونى الأمريكى الشهير "the Late Late Show" مع المذيع جيمس كوردن علي قناة cbs وذلك بحلقة خاصة حملت اسم " HomeFest coronavirus " ، حيث كانت تتواجد دوا ليبا في منزلها كعزل ذاتى بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
غنت دوا ليبا " Don’t Start Now " بينما ظهر عدد من اصدقائها كل منهم التزم منزله و هم يقوموا بالعزف علي الآلات الموسيقية ، و قد نشرت النجمة الشهيرة لي صفحتها بـ " إنستجرام " مقطع الفيديو الذي قدمت به اغنيتها و حقق نسبة مشاهدة نخطت الـ 1.3 مليون مشاهدة خلال ساعتين فقط .
يذكر أن دوا ليبا ذات الـ ( 24 عاما ) اطلقت مؤخرا ألبومها الغنائي الثاني والذي يحمل اسم " Future Nostalgia " و الذي كان من المقرر ان يتم اطلاقه في 3 أبريل المقبل ، إلا أن النجمة الشهيرة اضطرت لتقديم موعد إطلاق الألبوم و ذلك بعد تسريب عدد من اغنياته ، فأعلنت يوم 23 مارس الماضي أنها قررت إطلاق الالبوم في 27 مارس الماضي ، و كانت دوا ليبا قد طرحت ثلاث أغنيات سينجل من ألبومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia " ، و الأغنية هي "Don't Start Now" في نوفمبر 2019 ، و أغنية "Physical" في يناير 2020 ، و أغنية "Break My Heart" في شهر مارس الجاري.
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