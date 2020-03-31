شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يستعيدون الترابط الأسرى فى الحجر المنزلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا كان سببا قويا في استعادة أسر الكثير من النجوم لمتهم مرة أخرى، بعدما كانوا يمتلكون جدول أعمال مزدحما يجعلهم خارج المنزل لفترات طويلة، والآن شاهد أكثر النجوم الذي أظهروا مدى ترابطهم خلال هذه الفترة.

تأتي في المقدمة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، التي تحرص حاليا على التواجد بجانب أفراد أسرتها، فظهرت بعدد من الصور وهي تمارس بعض الأنشطة مع أبنائها الأربعة وزوجها نجم الراب الشهير كاني ويست، حيث كانت كيم تهتم في الأيام العادية بالتواجد أغلب الوقت خارج المنزل سواء من أجل التردد على مراكز التجميل أو التنزه وحضور الحفلات والسهرات مع المقربين لها، لكن كيم الآن تتواجد دائما مع أسرتها بمنزلها وذلك بسبب الحجر المنزلي.

كذلك النجم العالمي جون ليجاند، فقد انتهز فرصة الحجر المنزلي، ليستمتع بوقته مع أبنائه، فظهر بإحدى الصور وهي يستعد للسباحة مع طفليه واللعب معهم، خلال جزء من يومه، كما يتواجد مع زوجته كريستي تيجن خلال تنفيذه بعض الأعمال الغنائية من داخل الحجر المنزلي، وهو ما يظهر أن ترابط أسرة جون ليجاند أصبح أوضح خلال هذه الفترة.

Advertisements

وعن النجمة العالمية جيسيكا البا ففضلت أن تهتم ببشرتها مع أبنائها وهو ما ظهر بإحدى الصور التي نشرتها جيسيكا علي صفحاتها علي الـ social media.

ويدخل قائمة النجوم الذي تسبب الحجر المنزلي في ازدياد ترابط أسرهم، ومن أبرزهم ريكي مارتن وماريو لوبيز وسيارا ونيكول سنوكي بوليزي ومولي سيمز وغيرهم.