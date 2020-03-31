شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين فى جلسة تصوير جديدة: يارب الأيام الحلوة ترجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، جلسة تصوير جديدة، خضعت لها قبل انتشار فيروس كورونا، وكتبت على الصور قائلة "من جلسة تصوير خاصة ببيروت الحبيبة قبل كورونا فيروس، إن شاء الله ترجع هديك الأيام الحلوة وأحلى يارب".





وتعاقدت النجمة سوزان نجم الدين مع شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.

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وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن اصول"، وظهرت خلال الحلقات بدور "صولا" والدة حمادة هلال، السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التى تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودى بهما فى كثير من الأحيان إلى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها فى نفس الوقت التى تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته فى الحياة، مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدى إلى دمار العائلة.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ورانيا منصور وإيناس كامل ومحمد نجاتى وفراس سعيد وإسلام إبراهيم وحمزة العيلى وكريم أبو زيد ووفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.