محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد الشرنوبي رسالة رومانسية لخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام.
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس. وتُعد هذه هى الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.
وعرض للشرنوبي مؤخرًا فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، هنادي مهنا، محمد مهران، مي الغيطي، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
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