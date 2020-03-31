محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد الشرنوبي رسالة رومانسية لخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام.

ونشر الشرنوبي صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أكتر حاجة بتفرحني، شكرًا على كل حاجة وشكرًا إنك في حياتي".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس. وتُعد هذه هى الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.