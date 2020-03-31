سيرين عبدالنور تشارك في تحدي "الصور القديمة"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في تحدي "الصور القديمة"، الذي شارك فيه الكثير من النجوم.

ونشرت سيرين صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"يلا نسترجع ذكرياتنا بصورنا القديمة، يارب تنجينا مين هاي؟ تفضلوا دوركن".

و شارك في تحدي "الصور القديمة "، كل من الفنانة كندة علوش، الفنانة هند صبري، راندا البحيري، أيتن عامر، ياسمين عبدالعزيز.

وتشارك الفنانة سيرين عبدالنور في بطولة مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "ايجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان ومن المقرّر عرضة في شهر رمضان