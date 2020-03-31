من بينهم هند البحرينية.. 3 نجوم أعلنوا تعافيهم من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

مع انتشار فيروس كورونا المستجد أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم به، وعادوا مرة أخرى خلال الأيام الماضية بإعلان "أخبار سارة" لجمهورهم بتعافيهم.. فمن أبرز هؤلاء الفنانين الذين أعلنوا تعافيهم من كورونا؟

- هند البحرينية

الفنانة هند البحرينية أصيبت بفيروس كورونا عقب عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية، وبعد وضعها داخل إحدى مستشفيات الحجر الصحي، أعلنت شفائها وهنأها عدد من الفنانين أبرزهم مايا دياب، وأحلام.

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- توم هانكس

بعد إصابة النجم العالمي توم هانكس، وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وبعد وضعهما بالحجر الصحي في أستراليا، أعلن "هانكس" تعافيه وعودته لمنزله بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجه الشكر لكل جمهوره حول العالم.

- أولجا كورلينكو

النجمة العالمية أولجا كورلينكو، أعلنت أيضًا منذ أيام تعافيها من الفيروس، وعودتها لمنزلها، ونشرت صورة تجمعها بنجلها، وكتبت عبر "إنستجرام": "لقد تعافيت تمامًا للتلخيص: لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد وكنت في الغالب في السرير، نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد".