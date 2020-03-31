صور .. مريم حسين تثير الجدل بسبب بنطلون سحري

نشرت الفنانة مريم حسين بعض الفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مريم من خلاله وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، ولكن تسبب البنطلون الرياضي الخاص بها، الكثير من الجدل، لأن لونه كان يميل إلى لون الجلد، مما ظن

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البعض أنها لا ترتدي بنطلون، ولكن عندما تقرب الصورة تكتشف أن البنطلون لونه بين الأصفر والبمبى، وهو لون من الصعب أن تبرزه الكاميرا وخاصة كاميرا الموبايل.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة مريم حسين

في بطولة مسلسل ليالي الشمال، وهو من تأليف وإخراج عماد نجار، وبطولة كل من أسماء أحمد، الليث المفتي، فراس فلاح، محمد النجار، إنجي اليوسف، يزن السيد، عماد نجار، محمد خير الجراح، منى هلا، باسم مغنية، عدنان أبو الشامات، سليمان سيف، عبدالله ابراهيم، كامل جابر، مجد ظاظا، شادي مقرش، إبراهيم منعم، فراس إبراهيم.