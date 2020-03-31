بين عمر كمال وحسن شاكوش.. أمير كرارة يختار لتتر مسلسل "الإختيار"

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الممثل المصري ​أمير كرارة​ من تصوير مسلسله "​الإختيار​" الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني 2020، وأكد متعهد الحفلات ومدير أعمال الفنانين المصرين ​عمر كمال​ و​حسن شاكوش​ في لبنان السيّد أحمد صولي أن عمر كمال سيؤدي تتر مسلسل "الإختيار" بعنوان "مات البطل".

ويشار الى أن المسلسل يتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدّي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك كرارة في بطولة العمل الممثلين أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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