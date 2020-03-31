بالفيديو- فيروس كورونا يدق باب عبدالله بهمن

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الكويتي ​عبدالله بهمن​ عن إصابة شقيقته الصغرى بفيروس كورونا المنتشر حول العالم بعد عودتها من لندن، حيث خضعت للفحوصات اللازمة وكانت إيجابية ونقلت بعدها الى الحجر الصحي.

وأعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع فيديو لبهمن عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أوضح فيه نقل شقيقته الصغرى، التي يعتبرها كابنته، إلى مستشفى الشيخ جابر، وتمنى لها الصحة والسلامة والشفاء العاجل، قائلاً: "في طائرة الإجلاء من لندن اكتشفوا أن شقيقتي الصغرى مصابة بالفيروس وتم تحويلها للمستشفى واسأل الله ان يشفيها ويشفي الكل ويرحم الأمة".

وتابع: "الحمد الله وان شالله أزمة وتعدي وأجر وعافية، وفعلاً أن أقوى على الكلام فهي بالنسبة لي ليست فقط أختي انما مثل ابنتي".



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