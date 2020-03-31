تعرف على أقصر الزيجات للمشاهير العرب.. على رأس القائمة حليمة بولند!

ميرنا وليد - بيروت - تعد أخبار ​المشاهير​ والفنانين العرب من أبرز إهتمامات محبيهم ومعجبيهم، كما أن أخبار زواج المشاهير وطلاقهم هي من أكثر المواضيع تداولاً في الإعلام.

ويمتلئ الوسط الفني بالمفاجآت والفضائح وحالات حب إنتهى بعضها ب​الزواج​، أما بالنسبة لحالات ​الطلاق​ بين المشاهير فقد حدث العديد منها خلال فترة قصيرة جداً، لتصبح أقصر زيجات للمشاهير العرب، بحيث أن أحدها لم يدم لأكثر من 15 ساعة.

وعلى رأس القائمة الإعلامية ​حلمية بولند​، والتي إنفصلت عن زوجها المحامي ​عبد الرزاق العنزي​، بعد زواج دام شهرين فقط.

كذلك طلاق الفنانة الأردنية ​مي سليم​ من الممثل المصري ​وليد فواز​، قبل مرور شهر واحد على زواجهما.

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ثالث أقصر الزيجات في الوسط الفني، كان زواج الفنان المصري ​محمد منير​ من ​داليا يوسف​، لم يستمر إلا 50 يوماً.

أقصر زيجة من زيجات المشاهير، كانت للممثلة ​نهلة سلامة​ والتي تطلّقت من رجل الأعمال ​مصطفى النجار​، بعد 3 ساعات من الزواج، لأسباب لم تعرف حتى الان.