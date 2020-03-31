تراند اليوم : بالفيديو .. نجل شقيق العندليب يكشف سبب عدم تحليل جثته حتي الأن

حلّ محمد شبانة نجل شقيق الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، ضيفا على برنامج “واحد من الناس” الذى يقدمه عمرو الليثي على قناة “النهار”، لإحياء الذكرى الـ ٤٣ لرحيل العندليب.

كشف شبانة خلال اللقاء عن كواليس علاقته بعبد الحليم حافظ، والصور التي جمعته به في مرحلة الطفولة، لافتا إلى أن آخر مرة رآه فيها كان في عمر الخمس سنوات، ولم يره بعدها إلا عندما فتحوا له قبر العندليب بعد 30 عاما على وفاته، ورآه وقتها كما هو لم يتغير شكله أو يتحلل جثمانه.

أكد شبانة أن جثمان عبد الحليم حافظ بقي كما هو، لافتا إلى أنه سأل أحد مشايخ المجمع الإسلامي السعودي فأخبره بأن يروي ما رآه في القبر ما دام خيرا، ولا يرويه إن كان شرا، مضيفا: “قالي شوف طالما خير قول.. ولما تتسئل قول، عمو عبد الحليم حياته كانت كلها مرض فلو عمل ذنب صغير كان المرض بيطهره.. وعمل خير كتير جدا محدش يعرفه والله وعمل للبلد حاجات كتير.. اللي عمله لدعم المجهود الحربي وجامعة الزقازيق كلها ومسجد الفتح وحاجات كتير”.