كم تساوي ثروة كل من بيلا وجيجي حديد؟

جيجي وبيلا حديد هما إثنان من ألمع الأسماء في عالم عرض الأزياء والمؤثرات من جيلهمت. الى جانب دورهما كملائكة من ملائكة فيكتورياز سيكريت، الشقيقتان سارتا على عدد لا يحصى من مدارج عروض الأزياء كما أنهما الوجه الإعلاني للكثير جداً من الحملات لأبرز الدور العالمية. وبالرغم من أنهما تنحدران من أسرة ثرية للغاية، كون والدهما مليونير يعمل في المجال العقاري وولادتهما العارضة ونجمة تلفزيون الواقع السابقة يولاندا حديد، إلا أن كل منهما بنت ثروة كبيرة من عملها أيضاً.



تقوم بيلا بالكثير من الحملات الإعلانية وأكثرها عبر السوشال ميديا، ما وضعها في المرتبة الـ24 من نجون الإنسقرام حول العالم بحسب قائمة Instagram Rich List في العام 2018. هذا ويقدر أي منشور ورائه راعي رسمي تقوم به بيلا، تتقاضى مقابله 27 ألف دولار أميركي. إلا أن هذه المهمة هي فقط واحدة من الكثير من المهمات التي تقوم بها لتضيف مدخولها الى ثروتها.

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بدأت جيجي في عرض الأزياء منذ أن كانت في الثانية من عمرها وكانت الحملة الأولى التي عرضت فيها لعلامة Baby Guess. في العام الماضي، قدرت ثروة جيجي بـ13 مليون دولار، ولكن تشير التقارير اليوم الى أنها وصلت الة 29 مليون دولار. في العام 2018، جنت 9.5 مليون وفقاً لمجلة فوربس وقائمة العارضات الأعلى أجراً سنوياً. وفي حين أنها لم تجني بقدر صديقتها كيندال جينير التي جاء إسمها في أعلى القائمة حيث جنت في العام ذاته 22.5 مليون دولار، جاءت جيجي في المرتبة التاسعة بعد جيزيل بونشين وكارا ديليفين اللتين يفرقها عنهما نصف مليون دولار.

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وقعت جيجي مع شركة IMG Models حين كانت في ال 17 من عمرها، وسارت في عروض خلال الأعوام لعلامات مثل توم فورد وموسكينو وشانيل في الكثير من عواصم العالم، كما انها سارت في 3 عروض لفيكتورياز سيكريت. كذلك، تعاونت جيجي مع علامات كثيرات مثل نظارات فوغ وفرساتشي وتومي هيلفيغر، وأطلقت مجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل بالتعاون مع مايبيلين.

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بدورها، بيلا قدرت ثروتها في العام 2018 بـ12 مليون دولار وأشارت آخر التقارير بأنها ارتفعت لتلامس الـ25 مليون دولار وانضمت الى شقيقتها على قائمة فوربس للعارضات الأعلى أجراً حيث تعادلت مع جوان سمولز في المرتبة الثامنة. بدأت هذه الجميلة عرض الأزياء في سن الـ16 ووقعت مع شركة IMG Models منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها. ووفقاً لصحيفة Australian Daily Telegraph، جنت بيلا أكثر من 11 ألف دولار في الساعة في أسبوع الموضة في أستراليا.