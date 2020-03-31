وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بعد إصابته بالكورونا

بعد اسبوع من اكتشافه إصابته بفايروس كورونا، رحل الفنان الجزائري نور الدين زيدوني مساء الأحد الماضي.

ويعتبر "زيدوني" من أبرز فناني المسرح بالجزائر، وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان.

كما أن له عدة إسهامات مميزة فى إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "على بابا الكبير"، وشارك فى عدة لجان تحكيمية بالمهرجانات العربية

المسرح الجزائري ينعي الراحل

وقد نعت الأسرة المسرحية الأستاذ نور الدين زيدوني الذي رحل على اثر إصابته بفيروس كورونا، الراحل كان أستاذا بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري ببرج الكيفان وكان يدرس مقياس السينوغرافيا.

وعرف الراحل في الوسط المسرحي باشتغاله مع عدد من المسرحيين الذين رثوه أمس بتأثر في صفحاتهم على مواقع التواصل، حيث كتب المخرج محمد شرشال يقول “حزين هذا المساء، وباء الكورونا يخطف منا السينوغراف وأستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي للسمعي البصري وفنون العرض، خريج مدرسة الفنون الجميلة نور الدين زيدوني.

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